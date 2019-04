Assunção Cristas responde a Rui Rio: "Não alinhamos em fotos com o PS".

Teixeira Correia Hoje às 17:09 Facebook

"Se fizéssemos uma oposição fraca, frouxa ou se em cada momento não fossemos capazes de rejeitar o que está era, isso sim era falta de sentido de estado", disse esta tarde em Beja, Assunção Cristas, presidente do CDS/PP, em respostas às acusações de Rui Rio, sobre "a falta de sentido de estado", no que diz respeito aos vencimentos dos juízes.

De visita à Ovibeja, a líder centrista partiu para o ataque ao PSD e atirou a Rui Rio: "Não damos a mão ao PS. Ao contrário do PSD não alinhamos em fotografias com os socialistas", justificando as posições sociais-democratas ao lado dos socialistas, nomeadamente nas votações "das viagens de deputados e do regime de descentralização".

Assunção Cristas voltou a assumir a posição liderante contra o Governo do PS e da geringonça: "o CDS faz sempre uma oposição forte e construtiva. Combatemos os nossos adversários que são o PS e a Esquerdas Unidas", rematou.

Sobre a lei de base da saúde, Cristas lembrou a posição centrista de reafirmação do Serviço Nacional de Saúde, defendendo "um SNS onde o setor social e privado estejam presentes no atendimento às populações", acrescentando que Portugal tem um Governo "cativo de posições ideológicas das esquerdas, onde o fim das PPP é uma solução errada e ideológica", desmarcando-se de qualquer crítica à posição de Marcelo Rebelo de Sousa.