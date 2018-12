Bombeiros de Beja criam "Comando Autónomo Interno"

Teixeira Correia Hoje às 15:13 Facebook

Mais de três dezenas de comandantes e operadores de centrais telefónicas dos 15 corpos de bombeiros do distrito de Beja reuniram-se esta segunda-feira de para definirem diretrizes, relativamente às decisões tomadas no sábado no Conselho Nacional Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

Uma das decisões de uma "Ordem de Serviços" analisada pelos presentes foi a criação de um "Comando Autónomo Interno" (CAI), para que "eventuais pedidos de reforço de meios externos ao Corpo de Bombeiros (CP), seja transmitida à Central desse CP, cujo comandante diligenciará esse pedido ou dele dará conhecimento ao Corpo de Bombeiros vizinho ou à GNR, PSP, INEM ou eventualmente o SMPC". Este CAI atuará e gerirá o reforço de meios de desencarceramento ou viaturas de combate a incêndio, continuando o socorro pré-hospitalar a ser gerido pelo CODU/ INEM.

Do encontro saiu o reforço da comunicação às populações de que "em nenhuma circunstância, a suspensão da prestação de informação ao CDOS afetará a prestação de socorro", disse ao JN, Pedro Barahona, comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja (BVBeja). "O objetivo é que a população saiba mais do que a cadeia de comando", ao não ser transmitida a informação operacional sobre ocorrências, visando "deixar a ANPC às escuras", resumiu.

Pedro Barahona acrescentou que ao CDOS "deixa de ser remetida a informação operacional por via informática, telefónica e também via rádio" sobre o desenrolar das operações "nem tão pouco os Pontos de Situação sobre as ocorrências", explicou.

O comandante dos BVBeja garantiu às populações que "a suspensão da prestação de informação ao CDOS, não afeta a receção, despacho ou envio de meios e socorro, em resposta a pedidos de socorro de qualquer entidade, incluindo o CDOS", rematou.

Na "Ordem de Serviço", os comandantes dos bombeiros deixam claro que "a suspensão da informação ao CDOS, e os procedimentos definidos, manter-se-ão por tempo indeterminado, até informação em contrário, transmitida pelo Comando".

O JN contactou por via telefónica, o tenente-coronel Vítor Cabrita, comandante do CDOS de Beja, para obter uma reação sobre as decisões tomadas pelos comandantes dos bombeiros, mas o mesmo informou que "estava em reunião".