Um curto-circuito na cabine de um camião terá estado na origem de um violento incêndio que destruiu toda a estrutura dianteira do veículo, que se encontrava estacionado no interior da empresa Fialho, Correia e Lampreia, no Parque Industrial, em Beja.

O alerta foi dado às 17.38 horas pelo condutor de um automóvel, que passava na Variante Exterior de Beja e se apercebeu que o camião estava a arder na oficina.

A pronta intervenção dos bombeiros, que se deslocaram para o local com um veículo de combate a incêndios e com quatro operacionais, impediu que o fogo se alastrasse a mais de duas dezenas de máquinas agrícolas novas, nomeadamente tratores, e ceifeiras.

As instalações encontravam-se encerradas e não há registo de feridos.