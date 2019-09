Carro destruído por javalis em acidente. Oito animais morreram

Teixeira Correia Hoje às 18:18 Facebook

Uma mulher sofreu ferimentos ligeiros, na sequência da colisão do automóvel onde seguia com uma vara de javalis que atravessava a estrada. A frente da viatura ficou destruída, tendo no local morrido oito javalis.

O acidente ocorreu na noite de terça-feira, cerca das 21.45 horas, na Estrada Municipal 511, na ligação Salvada a Beja, tendo a mulher, de 24 anos, sido transportada ao Hospital de Beja com ferimentos ligeiros.

O pai da rapariga mostrou-se agastado com a ocorrência. "Perto de 20 animais saíram de um milheiral e atravessam a estrada e foi impossível a minha filha evitar a colisão. Como os animais não têm proprietário, o prejuízo fica do nosso lado", rematou.

"Os javalis são já uma praga pior que os pombos. Ou se tomam medidas a sério ou qualquer dia vamos ter os javalis a passear dentro das muralhas do castelo de Beja", justificou o homem que é caçador há muitos anos.

Além dos muitos acidentes de viação que provocam, os javalis "estão a dizimar a população de lebres, coelhos e perdizes. Não caçamos os javalis e eles ainda acabam com a caça", lamenta o caçador.

Uma patrulha da GNR do Destacamento Territorial de Beja esteve no local a tomar conta da ocorrência.

Entre janeiro e julho do corrente ano, a GNR já registou nas estradas do Continente 325 acidentes de viação envolvendo javalis, dos quais resultaram um ferido grave e quatro feridos ligeiros, além de muitos danos materiais nas viaturas envolvidas. A proliferação da espécie já levou a que o Ministério da Agricultura tivesse emitido uma autorização especial para que até 30 de setembro se possam caçar javalis em zonas afetadas.