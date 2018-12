Casal ferido com gravidade após colisão entre mota e carro em Beja

Teixeira Correia Ontem às 23:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal, ambos com 50 anos, residente em Beja, sofreu ferimentos com grave e foi transportado para o Serviço de Urgência (SU) do Hospital da cidade, na sequência da colisão entre o motociclo em que viajavam e um automóvel.

A colisão aconteceu cerca das 18.40 horas, na Estrada das Apolinárias, uma via municipal, paralela à EN 260, no acesso ao Beja Retail Park. Ao que foi possível apurar o motociclo, onde viajava marido e mulher, tinha como destino a superfície comercial, enquanto que o ligeiro de passageiros deixava o espaço.

De acordo com informações de fonte do Hospital de Beja, o casal encontra-se no SU da unidade a realizar exames complementares, não correndo perigo de vida.

Apesar do boicote decretado pela Liga dos Bombeiros Portugueses, em não serem comunicados ao CDOS os meios de socorro empenhado nas ocorrências, o JN apurou que no local estiveram 9 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja apoiados por quatro viaturas, a VMER do Hospital de Beja e 9 operacionais da PSP com 3 veículos ligeiros, uma mota e um reboque.

Na página de ocorrências da Proteção Civil, ProCiv, não surge qualquer referência ao acidente, apesar de em alguns acidentes ou outros, estarem a surgir os dados de 2 operacionais e 1 viatura e segundo foi possível apurar são dados reportados pela GNR relativamente à presença de uma patrulha no local em apreço.