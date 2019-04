Catarina Martins apelou em Beja a que António Costa "tenha uma palavra clara" sobre a Lei de Bases da Saúde

Teixeira Correia Hoje às 20:50 Facebook

"Que o Primeiro-ministro tenha uma palavra clara neste processo, porque o grupo parlamento vai ouvi-lo e tenha essa palavra para defender o legado de António Arnaut", foi o apelo deixado desde Beja por Catarina Martins, sobre a Lei de Bases da Saúde.

Na visita à Ovibeja, a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) garantiu que o seu partido "apresentou o texto exato do acordo que foi feito com o Governo, com a ministra da Saúde e o Primeiro-ministro", deixando a garantia clara de que "a porta está aberta e o BE não vai falhar. Há tempo para fazer uma Lei de Bases da Saúde à esquerda, que o salve o Serviço Nacional de Saúde (SNS) da rapina dos grandes grupos económicos", justificou.

Questionada sobre o facto de Jerónimo de Sousa ter dito que "as negociações ainda decorrem", Catarina Martins, não querendo comentar as palavras do líder comunista, assegurou que "as negociações com o Bloco estavam fechadas que recebeu um texto final", garantiu.

"O que queremos é que se respeite este processo negocial, resultante do entendimento inicial e não outro", tendo a líder bloquista assegurado que "a proposta do BE 16 de abril é exatamente igual à contraproposta do PS de 28 março", rematou. Catarina Martins defendeu que "o que interesse às pessoas é saber se vamos dar recursos para que tenham bons serviços de saúde", concluiu.

"Fazer mudanças na lei para ficar na mesma não vale a pena. As PPP nunca fazem falta. Faz falta sim contratação com privados onde o SNS não responde. Ter um hospital no sistema e entregar a um privado, não faz sentido", rematou.

Catarina Martins esteve na Ovibeja acompanhada da deputada do Parlamento Europeu e de novo candidata pelo Bloco de Esquerda, Marisa Matias, assinaram a petição da "Plataforma Alentejo", em que é defendida uma estratégia integrada de acessibilidades sustentáveis para o Alentejo nas ligações nacionais e internacionais.