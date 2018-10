Inundações e corte de estrada no distrito de Beja

Ontem às 19:22 Facebook

A chuva forte que caiu esta sexta-feira tarde no distrito de Beja provocou várias inundações, em alguns concelhos do distrito, e o corte de uma estrada na zona de Odemira, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que as inundações, em habitações e vias públicas, ocorreram nos concelhos de Aljustrel, Ourique, Castro Verde, Odemira e Ferreira do Alentejo, continuando o CDOS, cerca das 18.30 horas, a receber pedidos para outras ocorrências relacionadas com a chuva.

Segundo fonte da GNR, a Estrada Nacional (EN) 123, estava àquela hora cortada ao trânsito ao quilómetro 6,4, entre Luzianes e Santa Clara, no concelho de Odemira, por uma ponte estar submersa.