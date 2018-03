Cinco jogadores de futebol feridos em despiste

Teixeira Correia Hoje às 14:04 Facebook

Quatro jogadores do "Ferróbico", nome como é conhecido o Clube Desportivo e Recreativo de Cabeça Gorda, e um do Atlético Clube Aldenovense sofreram ferimentos, na sequência do despiste de uma veículo ligeiro de passageiros, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, em A-do-Pinto, concelho de Serpa.

O alerta para o acidente "foi dado às 1.08 horas desta segunda-feira, para o despiste de um ligeiro de passageiros, de que resultaram cinco feridos ligeiros, transportados para uma unidade hospitalar".

Fonte do Hospital de Beja disse ao JN que "deram entrada cinco vítimas do sexo masculino, com idades entre os 18 e os 29 anos". Quatro dos acidentados tiveram alta e um deles, de 25 anos, está ainda em observação no Serviço de Urgência, mas "livre de perigo", e que deverá ter alta médica nas próximas horas.

Segundo apurou o JN, depois do jogo realizado domingo em Vila Nova de São Bento, a contar para o Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Beja, entre o Aldenovense e o "Ferróbico", que a equipa de Cabeça Gorda venceu por 2-0, jogadores desta equipa convidaram um jogador da equipa adversária e amigo para o tradicional lanche de grãos, que a equipa realiza na sede do clube como "prémio de jogo".

E foi no regresso a Vila Nova de São Bento, para deixar o jogador convidado, que acidente aconteceu. A viatura ficou completamente destruída.

No socorro às vítimas estiveram envolvidos 13 operacionais dos Bombeiros de Serpa e Moura, VMER do Hospital de Beja e a GNR, apoiados por 6 veículos.