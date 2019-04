Colisão frontal deixa condutor de "papa-reformas" em estado crítico

Teixeira Correia Hoje às 16:26 Facebook

Um homem de 70 anos, condutor de um quadriciclo, vulgarmente apelidado de "papa-reformas", foi transportado, esta terça-feira, em estado considerado como "muito grave" para o Hospital de José, em Lisboa, na sequência de uma violenta colisão com um ligeiro de passageiros.

Uma mulher, de 63 anos, residente em Ferreira do Alentejo, condutora do ligeiro de passageiros, sofreu ferimentos graves, tendo ficado internada no Hospital de Beja, para onde foi inicialmente levado o outro ferido, que posteriormente foi transportado de ambulância para Lisboa, dada a gravidade do seu estado.

O acidente ocorreu às 08.30 horas na Estrada Nacional (EN) 121, no sentido norte/sul, na ligação de Ferreira do Alentejo a Beja, junto à pedreira, a cerca de três quilómetros de Beringel, no concelho de Beja, localidade onde reside o condutor do quadriciclo.

Ao que tudo indica, devido à muita chuva que caía na altura, a condutora do ligeiro de passageiros perdeu o controlo da viatura, invadiu a faixa contrária e embateu frontalmente no "para-reformas", tendo o seu condutor ficado encarcerado. O trânsito na EN 121, a principal ligação Lisboa/Sines/Espanha nunca esteve totalmente interrompido.

No socorro das vítimas estiveram 12 operacionais dos Bombeiros e da VMER (Viatura de Emergência Médica e Reanimação) do Hospital de Beja e uma patrulha da GNR, apoiados por cinco viaturas.