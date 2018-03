Nove feridos em capotamento de carrinha com idosos em Baleizão

Teixeira Correia Hoje às 11:14, atualizado às 12:12 Facebook

Twitter

Nove pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência do despiste e capotamento de uma carrinha do centro de dia de Baleizão, Beja, esta quarta-feira.

Os feridos, oito ligeiros e um grave, foram transportados para as urgências do hospital da cidade, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

O alerta foi dado às 09.27 horas. O acidente aconteceu na EN260, em Baleizão, com o despiste seguido de capotamento de um veículo ligeiro de passageiros, indicou fonte da GNR ao JN.

O veículo sinistrado pertence ao centro de dia do Centro Social de Nossa Senhora da Graça, em Baleizão, e transportava oito idosos, além da condutora. Segundo o JN apurou, um cão terá atravessado a estrada e um veículo no sentido Serpa/Beja tentou desviar-se do animal. A carrinha do centro social, que seguia no sentido contrário, para não embater no veículo acabou por despistar-se e caiu na valeta da via.

O Hospital de Beja confirmou ao JN a entrada de nove feridos no Serviço de Urgência (cinco mulheres e quatro homens), com idades entre os 39 e os 89 anos, sendo a maioria idosos. Estão em observação e a realizar exames complementares. Apenas uma mulher inspira mais cuidados e está a realizar uma TAC para apurar a gravidade dos ferimentos, acrescentou fonte desta unidade hospitalar.

As operações de socorro mobilizaram 14 veículos e 28 operacionais, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura.

O trânsito circulou de forma alterada até às 10.20 horas.