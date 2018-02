Doze diretores de serviços do Hospital de Beja ameaçam demitir-se

Teixeira Correia Hoje às 12:18 Facebook

"Porque não podemos, nem queremos, ficar indiferentes", é o título de um manifesto público que 12 diretores de diversos serviços do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, vão entregar esta segunda-feira ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

No documento os signatários "manifestam a sua preocupação pela situação de absoluta carência para fazer face às necessidades assistenciais da população" pela qual a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) é responsável.

Ana Matos Pires, chefe de Serviço de Psiquiatria, primeira signatária do manifesto, deixa o particular alerta "para o risco iminente de colapso das urgências de Pediatria e Obstetrícia e para as graves dificuldades que estão a passar a Anestesiologia, Radiologia, Cirurgia Geral e mesmo a Ortopedia".

A não abertura de concursos para recém-especialistas desde 2017 e as dificuldades para "manter novos clínicos na região", são para a médica "problemas que urge discutir e tentar resolver".

Sustentando que "não existem soluções fáceis", Ana Matos Pires justifica que "a interioridade e os acessos deficientes são dificuldades acrescidas", acrescentando que "sem uma discussão alargada e sem soluções realistas e concretas, os problemas não serão ultrapassados".

Os signatários do documento manifestam "a disponibilidade" para, em conjunto com o Conselho de Administração da ULSBA, ARS Alentejo, Ministério da Saúde e as Autarquias Locais avançar "com um fórum alargado de discussão", como forma de analisar todos os problemas existentes.

Caso não existam respostas, os signatários estão prontos para apresentar a demissão dos cargos. "Os nossos lugares estão sempre à disposição, porque trabalhar em condições de precariedade absoluta, não é a nossa solução", justifica Ana Matos Pires.

Através do Gabinete de Relações Públicas da ULSBA, o JN solicitou uma reação do Conselho de Administração que deverá ser conhecida durante o dia de hoje.