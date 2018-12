Entram em stand e furtam peças de Mercedes em Beja

Teixeira Correia Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos quatro indivíduos entraram num stand de automóveis, localizado junto ao IP2, na chamada Variante Exterior, em Beja, e furtaram várias peças de viaturas Mercedes, que se encontravam em exposição para venda.

Apesar de ser um local de constante passagem de veículos, os assaltantes entraram por uma rede lateral, cerca das 22.45 horas de quinta-feira, hora em que disparou o alarme do armazém, que voltou a armar, levando o casal proprietário da empresa a pensar que teria sido o cão de guarda do estabelecimento a entrar inadvertidamente no espaço.

O dono, António Lampreia, tinha deixado o local quinze minutos antes, o que leva a crer que os assaltantes terão controlado os movimentos do empresário para depois entrarem no espaço. Só na manhã de sexta-feira, quando entrou nas instalações, é que se apercebeu do furto.

Os suspeitos aproveitaram o denso nevoeiro que se abatia sobre Beja, para "trabalharem à vontade" durante cerca de três horas e praticar os furtos em duas viaturas Mercedes. Pelas imagens de videovigilância, é possível ver quatro pessoas encapuzadas, de luvas e com roupa escura. Enquanto um dominava o cão de guarda, os outros três furtavam as peças.

De uma das viaturas, os indivíduos tiraram as rodas, os amortecedores, peças do motor, o rádio, as forras da mala e a bateria, tendo ainda partido o vidro do lado do condutor. Da segunda viatura, uma carrinha Mercedes, furtaram as quatro jantes e pneus.

As investigações estão a cargo dos militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Beja, que recolheram vestígios nas viaturas, de forma a tentar identificar os assaltantes.

Ao JN, António Lampreia mostrava-se agastado com o furto, cujo prejuízo deverá rondar os 10 mil euros. "Num espaço de seis anos é o terceiro assalto. Um dia isto termina numa tragédia", justificou.

Há três anos, um grupo de assaltantes entrou no armazém e invadiu o cofre, furando vários bens valiosos. Há seis anos, António Lampreia perdeu três carrinhas VW Passat, que nunca mais foram encontradas, também num assalto.