Equipa da segunda divisão inglesa é estreia estrangeira no aeroporto de Beja

O Birmingham City, equipa da segunda divisão de Inglaterra, está desde domingo em Portugal a realizar o estágio de pré-época, tendo aterrado no Terminal Civil Aeroportuário de Beja.

A equipa chegou a meio da manhã do passado dia 7, e utilizou um voo charter para a deslocação entre Birmingahm e Beja, com cerca de 40 pessoas a bordo, entre jogadores, equipa técnica e médica e dirigentes.

Após a chegada a Beja, o plantel deslocou-se para Troia, onde está a efetuar o estágio, participando no Torneio Internacional do Sado, que terá como cenário o Estádio do Bonfim, em Setúbal, onde defronta, na quinta-feira, o Cova da Piedade e, no sábado, o Vitória de Setúbal.

No regresso a Inglaterra, a equipa do Birmingham vai utilizar de novo o Terminal Civil Aeroportuário de Beja, para levantar voo. Esta é a primeira vez, em oito anos de funcionamento, que uma equipa de futebol estrangeira utiliza a infraestrutura aeroportuária alentejana.

Na final da Liga dos Campeões, em Lisboa, no jogo que opôs os rivais de Madrid, o Terminal foi utilizado como estacionamento de aeronaves, de voos charters e privados, que depois de terem aterrado no Aeroporto Humberto Delgado e largado os passageiros, rumaram a Beja.