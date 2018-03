Festival B celebra a música, a cultura e a identidade do Baixo Alentejo

Teixeira Correia Hoje às 14:33 Facebook

Twitter

"É uma iniciativa de território. O Festival B significa os quatro Bês, de Beja, do Baixo Alentejo, de Bienal e de Bitemático. É o celebrar do Património Imaterial da Humanidade da UNESCO, do cante alentejano, do petisco (Dieta Mediterrânica) e do fado", disse Paulo Arsénio, descrevendo a génese da iniciativa cultural, que vai decorrer em Beja entre 22 e 24 de junho.

O presidente da Câmara Municipal de Beja sustentou que o Festival B "é um projeto a quatro anos, a realizar nos anos pares (2018 e 2020)", sendo que, nos anos ímpares (2019 e 2021), terá lugar o festival "Beja, Cidade de Mariana Alcoforado", com quatro palcos espalhados pela monumentalidade edificada do centro histórico da cidade.

O Museu Regional, a Torre de Menagem do Castelo, o Museu do Sembrano, a Praça da República, a Igreja da Misericórdia e a Santa Casa da Misericórdia serão os cenários em destaque no Festival B, que o autarca socialista defendeu como "uma iniciativa diferenciadora de e para a região", acrescentando que, durante os três dias do festival, "haverá quatro palcos abertos no centro histórico, sem trânsito e propício aos passeios no património edificado da cidade".

"Queremos que seja a celebração da cultura do Alentejo, e de Portugal. É o festival da nossa música, da nossa cultura e da nossa identidade", concluiu.

Ao longo do Festival B, Beja vai receber 25 espetáculos, onde atuarão mais de 40 grupos e artistas a solo que o tornarão "único e inovador", explicou o munícipe, esclarecendo que este festival "não vem substituir" a iniciativa promovida pelo anterior executivo comunista, o "Beja na Rua", que considera totalmente "diferente".

Celina da Piedade, Marco Rodrigues, Valas, Ricardo Ribeiro, Monda, Alentejo Cantado e António Caixeiro são alguns dos artistas convidados que estarão pelas 18 horas desta sexta-feira presentes na BTL, na apresentação do Festival B.

Quanto aos custos da iniciativa, Paulo Arsénio afirmou taxativamente: "Vou ser claro, transparente e sem nada na manga. Custará 150 mil euros mais IVA. Já candidatámos a fundos comunitários e, se tudo correr bem, a autarquia vai gastar 15 a 20 mil euros".

Quanto ao "Beja, Cidade de Mariana Alcoforado", a realizar em 2019, o festival dos anos ímpares visa "celebrar os 350 anos da primeira publicação das Cartas Portuguesas da freira que viveu na nossa cidade", revelou Paulo Arsénio.