Forte vendaval arranca cobertura de estacionamento em Beja

Teixeira Correia Hoje às 11:49 Facebook

Twitter

O forte vendaval que se fez sentir entre as 9.30 horas e as 11 horas deste domingo, em Beja, arrancou uma estrutura em ferro do parque de estacionamento de uma superfície comercial, que foi atirado para a rodovia, não provocando outros danos materiais ou ferimentos em pessoas.

O incidente ocorreu cerca das 10.10 horas, quando a estrutura foi arrancada do solo e projetada para o IP2, troço conhecido como a Variante Circular Externa de Beja, não tendo atingido veículos ou pessoas. O trânsito está fechado entre a Rotundas das Oliveiras e do Regimento de Infantaria, no sentido norte/ sul, não sendo permitido o acesso à superfície comercial que tem entrada pelo IP2.

No local do acidente estão 12 operacionais dos Bombeiros, PSP e Destacamento de Trânsito da GNR de Beja, apoiados por cinco viaturas.

O vento provocou ainda a queda de várias árvores na cidade que também não provocaram danos em viaturas ou ferimentos em transeuntes.