Greve dos funcionários judiciais fecha Tribunal de Beja

A greve parcial dos funcionários judiciais encerrou na manhã desta terça-feira o Tribunal de Beja, levando à anulação de diversos julgamentos agendados nos Juízos Cíveis Local e Central.

Os funcionários judiciais iniciaram no passado dia 5 uma greve parcial, que durará até janeiro caso o Ministério da Justiça não responda de forma positiva as reivindicações às reivindicações, que estão catalogadas com carreiras, remunerações e aposentação e estatuto profissional.

O estatuto profissional e a tabela remuneratória, materiais relacionadas com o ingresso na carreira e regime de aposentação, são reivindicações antigas dos funcionários. Os trabalhadores reivindicam ainda a recomposição das carreiras com a contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado pelo Governo por obrigações orçamentais.

Um documento do Sindicato dos Funcionários Judiciais (STJ) defende que "não há justiça sem oficiais de justiça", lembrando aos cidadãos que "trabalham milhares de horas para lá do horário de trabalho, apenas porque têm brio profissional", justificando que querem "prestar um serviço de qualidade", rematam.

Para além dos serviços existentes na área abrangida pelo Comarca de Beja, o dia é luta também no distrito de Aveiro.