Hospital de Beja sem obstetra na Urgência envia grávidas para Évora

Teixeira Correia Hoje às 12:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A falta de médicos no Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, vai fazer com que, entre as 8 horas desta sexta-feira e as 8 horas de sábado, as grávidas tenham que recorrer, pelos próprios meios, aos serviços do Hospital do Espírito Santo, em Évora, a mais de 80 quilómetros.

O caso foi conhecido esta sexta-feira, às 11 horas, três horas depois da situação estar em vigor, através de um comunicado do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, rotulado como "Urgente", que dava conta da informação veiculado pelo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), presidido por Conceição Margalha.

Em causa está o facto da ULSBA não ter conseguido nomear um segundo médico de Obstetrícia/Ginecologia para o Serviço de Urgência ​​​​​​(​SU), o que leva à inviabilização do atendimento das parturientes.

Segundo apurou o JN, nas Urgências não serão aceites as inscrições das mulheres grávidas, nem serão feitos quaisquer pré-atendimentos (triagem) para determinar o seu estado, sendo-lhes comunicado ou à família que tem de recorrer pelos seus meios a outra unidade hospitalar e a mais perto é o Hospital de Évora - as outras são as de Setúbal e Faro.

Esta é a segunda vez que esta situação se verifica no Hospital José Joaquim Fernandes, uma vez que no fim de semana de 5 e 6 de janeiro ocorreu a mesma situação, que foi "remediada de forma intermitente" durante algumas horas com o médico que entrou de serviço, destinado ao atendimento das doentes internadas no Serviço de Obstetrícia, que funciona no 5º piso do Hospital de Beja.