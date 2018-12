Inauguradas iluminações de Natal em Beja

Teixeira Correia Hoje às 20:30 Facebook

Eram 17.30 horas deste sábado quando as iluminações de Natal foram inauguradas na cidade de Beja, ficando ligadas até ao próximo dia 6 de janeiro de 2019.

O investimento é de 35.362,50 euros (28.750 euros + IVA), ligeiramente inferior ao do ano anterior (30 mil euros + IVA) e com mais uma parte de rua iluminada (Rua dos Açores).

O custo é inteiramente suportado pela Câmara Municipal de Beja. As Juntas de Freguesia completam as iluminações nos bairros. Associação Comercial e/ou outras entidades não comparticipam nas iluminações.

Além do embelezamento luminoso das principais ruas comerciais e do Centro Histórico, vai ser mais fácil estacionar no centro da cidade para fazer compras.

Em três parques de estacionamento da cidade, entre 1 de dezembro de 2018 e 5 de janeiro de 2019 (exceto nos dias 26/12/2018 e 02/01/2019) há períodos de utilização gratuitos: Parque da Av. Miguel Fernandes (gestão CM Beja), 3 horas de estacionamento gratuito; Parque da Casa da Cultura (gestão Empark), máximo de 2 horas gratuitas mediante levantamento de bilhete de desconto na receção do Parque; Estacionamento de superfície (concessão à IParque), 1 hora de estacionamento gratuito para utilizadores da app da empresa, exceto nas laterais da Casa da Cultura e na Rua Luís de Camões.