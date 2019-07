Inês Guerreiro é candidata do PSD em Beja

Teixeira Correia Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Política Distrital de Beja do PSD decidiu escolher Inês Maria Guerreiro, como a cabeça de lista dos sociais-democratas para as Eleições Legislativas a realizar no próximo dia 6 de outubro.

Segundo apurou o "Jornal de Notícias" (JN), além de Inês Guerreiro, sobrinha do antigo deputado e líder da Distrital de Beja e presidente da autarquia de Ourique, José Raul dos Santos, foram escolhidos como número 2, Damião Félix, de Serpa, e como número 3, Fernanda Pereira, de Beja. Gonçalo Valente, presidente da Comissão Política Distrital do PSD e José Pinela Fernandes, presidente da Assembleia Distrital "colocaram-se liminarmente de fora de qualquer escolha para qualquer dos lugares", disse ao JN fonte conhecedora do processo.

A mesma fonte revelou que "a grande desilusão da noite, foi a não indicação de Damião Félix, como cabeça de lista", acrescentando que a Concelhia de Odemira "trouxe dois nomes de peso que nem chegaram a ser votados", rematou.

O nosso interlocutor definiu a escolha de Inês Guerreiro como "a força do Poder de Ourique dentro da Distrital", acrescentando que dois destacados militantes, Herlander Mira e Pires dos Reis "se insurgiram contra a forma como a escolha/votação foi feita", concluiu.

Recorde-se que desde o passado dia 16 de fevereiro, o presidente da Comissão Política Distrital de Beja do PSD, é o empresário Gonçalo Valente, de 38 anos e natural de Ourique, que era na altura o presidente da Concelhia "laranja" de Ourique. Inês Guerreiro é sobrinha do antigo presidente da Distrital e da Câmara de Ourique, José Raul dos Santos, que foi deputado na Assembleia da República na 10ª Legislatura, eleito pelo Círculo do Porto.

A escolhida é ainda prima de José Diogo Santos, Vice-presidente da Assembleia Distrital do PSD e filho de José Raul dos Santos e irmã de Ana Filipe Guerreiro, Vogal da Comissão Política Distrital.

Diga-se ainda que a cabeça de lista do PSD, é cunhada do deputado socialista eleito por Beja, Pedro do Carmo. Caso venha a ser indicado de novo como o número em Beja, a luta PS/PSD, vai ter uma forte componente ouriquense.

Inês Guerreiro, é a responsável pela Área Social do Conselho Estratégico Distrital do PSD, foi presidente da Mesa da Assembleia do PSD/Ourique, cabeça de lista social-democrata nas eleições autárquicas de 2017, no Município de Ourique, era vice-presidente da lista que concorreu contra João Guerreiro na corrida à liderança distrital e foi diretora do Centro de Emprego de Ourique.