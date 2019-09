Médico sofre enfarte ao assistir vítimas de acidente com nove feridos

Teixeira Correia Hoje às 09:50 Facebook

Um médico do Serviço de Urgência do Hospital de Beja sofreu um enfarte do miocárdio, esta sexta-feira de manhã, quando davam entrada naquela unidade os nove feridos da colisão ocorrida no IP2.

Ao que foi possível apurar, o clínico não aguentou a pressão da entrada de todos os feridos no SU. Depois de estabilizado, o médico foi transportado para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, por uma das ambulâncias dos Bombeiros de Beja que tinha transportado vítimas do acidente.

Segundo foi possível apurar, o médico terá cerca de 50 anos e é clínico de primeiro atendimento, em regime de contrato de prestação de serviços.

A colisão envolveu dois veículos ligeiros de passageiros, provocou nove feridos, um muito grave e oito ligeiros, todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 53 anos. Foram todos transportados para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja.

O alerta do acidente, ao quilómetro 330 do IP2, a cerca de 3 quilómetros da aldeia de São Matias, no concelho de Beja, foi dado às 6.30 horas. Desconhecem-se as razões que estiveram na origem da colisão, mas na altura a zona estava debaixo de denso nevoeiro.

A violência da colisão foi de tal ordem que as duas viaturas ficaram viradas para o mesmo sentido, sul/norte, e havia peças dos dois veículos espalhadas por mais de 100 metros da via.

Num Renault Megane de dois lugares, que seguia no sentido norte/sul, no troço Vidigueira-Beja, viajava o condutor, ao que foi possível apurar um militar da Força Aérea, que teria como destino a Base Aérea 11, em Beja.

No outro veículo, um furgão Mercedes, que seguia no sentido contrário, viajavam oito trabalhadores agrícolas, residentes em Beja, que tinham como destino uma herdade em Vidigueira, para proceder à vindima.

O trânsito no IP2 esteve interrompido nos dois sentidos durante cerca de um a hora, para que os feridos fossem transportados para o hospital e os bombeiros procedessem à limpeza da via.

No local, estiveram 28 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja, Cuba e Vidigueira, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Beja, GNR e Estradas da Planície, apoiados por 13 viaturas.

Militares do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR, do Destacamento de Trânsito de Beja, foram chamados para fazer perícias aos veículos a fim de determinarem as causas da violenta colisão.