A Câmara de Mértola quer criar um "regime especial para a pesca profissional no rio Guadiana" e discutiu a questão com José Apolinário, secretário de Estado das Pescas.

A autarquia diz, em nota de imprensa, estar "empenhada em manter e incentivar a pesca profissional no rio Guadiana, sendo este um motor de desenvolvimento económico, mas também um meio de manter as tradições do concelho, a ligação ao rio e aos seus recursos gastronómicos".

