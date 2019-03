Morreu alentejano que durante 45 anos se deslocou ao Porto para festejar o São João

Teixeira Correia Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Faleceu esta quinta-feira, em Beja, aos 73 anos, Joaquim dos Mártires, conhecido no Porto como o "Alentejano do São João". Durante quase meio século, rumou de Beja à Invicta cumprir a tradição de viver a noite mais longa nas ruas da cidade.

Em 2015, numa entrevista ao Jornal de Notícias (JN), Joaquim revelou que em 1973 visitou pela primeira vez a cidade portuense e ficou "apaixonado pelas belezas e pelas suas gentes". Ouvia falar das farras da noite de São João e decidiu "apostar 150 escudos num bilhete de autocarro, de ida e volta a Beja". Contava que "valeu a pena", sempre com um largo sorriso.

Apesar da sua enorme incapacidade visual, o alentejano nascido em São Marcos da Ataboeira, concelho de Castro Verde, agarrava na sua "companhia", como chamava ao rádio de pilhas, já que era solteiro, e sete horas depois de embarcar em Beja chegava ao Porto.

Com pouco mais de 50 euros Joaquim ia de Beja ao Porto e voltava de comboio, porque a comida sempre lhe foi oferecida por amigos que ia fazendo nos cafés que visitava e o recebiam de "braços abertos".

Visitava a Ribeira, pela marginal, ia ao Castelo do Queijo, mas à noite era desde Gaia que Joaquim dos Mártires "contemplava" o fogo-de-artifício e a "grandiosidade" do Porto. "Os meus olhos são os ouvidos, não me escapa uma voz e uma forma de contar o espetáculo", lembrava.

Todos os anos comprava um martelinho, tendo guardado religiosamente o que comprou quando fez 20 anos de festejar o São João.

"Homem dos jornais", como gostava de se apresentar, Joaquim dos Mártires, ajudou durante muitos anos na Tabacaria 77, em Beja. "Recebia os jornais que chegavam nas camionetas e no comboio", conta, justificando que o "Jornal de Notícias" sempre fez parte do seu imaginário.

Pela sua peculiaridade, sempre foi uma das figuras mais populares da cidade de Beja, e em 2015 conseguiu concretizar um dos seus sonhos "provar uma francesinha", mas outro nunca o realizou, "conhecer pessoalmente Pinto da Costa".

Um dos objetivos de vida, descritos por Joaquim, era "celebrar" os 50 anos de festas de São João, que ocorreriam e 2023, mas esse desejo terminou esta quinta-feira.

O funeral de Joaquim dos Mártires realiza-se amanhã de manhã da Igreja do Carmo, para o cemitério de Beja.