Mulher morreu em colisão de automóvel com carroça em Beja

Uma mulher de 55 anos morreu na sequência de um violento embate entre o automóvel que conduzia e um veículo de tração animal sem condutor, no IP2, em Beja.

O acidente ocorreu este domingo, cerca das 18.30 horas, no IP2, na chamada Variante Exterior de Beja, junto ao Complexo Desportivo, no sentido Norte/ Sul, quando o cavalo atrelado a uma carroça saiu de uma estrada secundária de terra batida e invadiu a galope a via principal, acabando por se abalroado pelo veículo automóvel.

Segundo foi possível apurar, o animal e o veículo pertencem a um indivíduo que estaria a ceifar erva, quando o animal, por motivos não apurados, fugiu a grande velocidade.

Inácia Viana, residente em Boavista dos Pinheiros, concelho de Odemira, funcionária do Jardim de Infância Nossa da Piedade e irmã de dois antigos segundos comandantes dos bombeiros desta localidade, passava por Beja em direção à sua residência quando se deu o acidente.

Segundo apurou o JN, testemunhas identificaram o eventual proprietário do animal, que tem chip, tendo a GNR com o apoio da PSP procurado o indivíduo no bairro onde reside, mas o mesmo está em fuga.

A veterinária municipal esteve no local do acidente, mas dadas as fraturas que o animal apresentava, acabou por ser eutanasiado e transportado por uma empresa especializada para ser incinerado.

No local do acidente estiveram 11 operacionais dos Bombeiros e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja, PSP e GNR, apoiados por quatro viaturas.