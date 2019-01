Nove elementos de gangue de tráfico de droga condenados a 36 anos

Teixeira Correia Hoje às 15:39 Facebook

Nove elementos, oito homens e uma mulher, de um gangue que se dedicava ao tráfico de estupefacientes, a maioria dos quais residentes na vila de Cuba, em Beja, foram esta sexta-feira condenados a 36 anos e 6 meses de prisão. Outros três arguidos, duas mulheres e um homem, foram absolvidos.

Do grupo, quatro dos arguidos estavam em prisão preventiva, tendo três deles continuado com esse estatuto, depois de condenados a penas iguais ou superiores a cinco anos de prisão.

Os arguidos com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos estavam acusados de um crime em coautoria de tráfico, do qual foram ilibados, sendo acusados de crimes individuais com outras molduras penais. Dois dos arguidos estavam ainda acusados de um crime de passagem de moeda falsa.

A pena mais pesada foi aplicada a João Correia, de 27 anos, condenado a oito anos de prisão, enquanto que Manuel Penas, de 35, foi condenado a cinco anos e 6 meses e Alexis Capela, de 22 anos, a cinco anos de prisão, continuando em prisão preventiva, a aguardar o trânsito em julgado da pena.

Marco Gavião, de 32 anos, que estava também preso, acabou por sair em liberdade, já que foi condenado a três anos de prisão pelo tráfico de estupefacientes e a dois anos, por passagem de moeda falsa, do que resultou um cúmulo jurídico de quatro anos de prisão, suspensa pelo mesmo período.

David Mendes, de 27 anos, foi condenado a seis anos de prisão, mas a presidente do Coletivo de Juízes, manteve a medida de coação de termo de identidade e residência pelo que continua em liberdade.

Os restantes quatro arguidos foram condenados a penas entre os três anos e seis meses, uma mulher de 21 anos, e um ano de prisão, que foram suspensas na sua execução.

Durante a leitura do acórdão houve choros na sala e alguns sussurros na sala que levaram a magistrada a informar que colocaria as pessoas foram da sala se houvesse alguma manifestação de desagrado.