"Os Verdes" visitam Beja em defesa do transporte ferroviário

Uma comitiva do Partido Ecologista "Os Verdes", liderada pela dirigente nacional Manuela Cunha, está, esta quinta-feira, de visita a Beja, no âmbito da campanha "Comboios a rolar, Portugal a avançar", que percorre o país até 22 de setembro, dia em que encerra a Semana Europeia da Mobilidade.

O grupo fez a viagem de comboio entre Lisboa - Oriente e Beja, para constatar as condições com que se debatem os passageiros que utilizam a Linha do Alentejo entre Casa Branca e Beja.

Os dirigentes e ativistas de "Os Verdes" reunirão com os presidentes do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), da Associação de Defesa do Património de Beja (AdPBeja) e da Câmara Municipal de Beja, com o objetivo de "debater as carências e debilidades do serviço ferroviário na região", disse Manuela Cunha à chegada à Estação Ferroviária de Beja.

"Queremos fazer pressão e alertar as autoridades para o investimento na ferroviária. O anúncio do Governo em investimento no material circulante é pouco. É preciso criar mais emprego na EMEF para recuperar o material circulante avariado, mas mitigar o problema da ferrovia em Portugal", justificou a dirigente de "Os Verdes".

Uma das reuniões é com o IPBeja, tendo em conta que se trata "de uma entidade muito importante no desenvolvimento da cidade, face ao número de estudante que acolhe e que necessitam de boas ligações ferroviárias", justificou.

Quando instada a comentar a viagem entre Casa Branca e Beja, Manuela Cunha gracejou com o facto de o revisor ter confessado que "excecionalmente havia carruagem disponível e que o comboio chegaria a horas", acrescentando que "só a presença e ação dos políticos pode alterar este estado de coisas", concluiu.

A comitiva de "Os Verdes" fez a viagem entre a Estação Ferroviária e o IPBeja nas Carreiras Urbanas da cidade, como forma de demonstrar que, nas cidades, há "mais e melhor" mobilidade se forem utilizados os transportes públicos.