Parque fluvial de Beja vai custar 450 mil euros

Parque Fluvial Cinco Reis vai custar 450 mil euros. Investimento do Turismo de Portugal, da Câmara de Beja e da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA).

A Câmara Municipal de Beja, a Secretaria de Estado do Turismo e a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva (EDIA) assinaram, na manhã desta segunda-feira, no Salão Nobre da autarquia bejense, o contrato de financiamento apresentado no âmbito do Programa Valorizar, através da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, que permitirá construir o Parque Fluvial Cinco Reis.

A infraestrutura será criada na albufeira, com o mesmo nome, localizada a quatro quilómetros de Beja, no centro geográfico do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, e terá um investimento de 450 mil euros.

Num valor elegível de 354 mil euros, o Turismo de Portugal financia o projeto em 90%, sendo os restantes 132 mil euros suportados entre o Município de Beja e a EDIA. A União de Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista, de Beja, presidida por Jorge Parente, será a terceira ponta do vértice, a quem competirá assegurar a manutenção do espaço, que a edilidade acredita poder estar concluído em 2019.

O Parque Fluvial terá um perímetro de seis quilómetros, uma área de 47 hectares e um espelho de água de 1.4 milhões de metros cúbicos, tendo como "vizinho" a importante Villa Romana de Pisões, que dista um quilómetro deste local.

"Não estamos a inventar nada, mas também não é fazer mais uma praia ou um parque. É algo diferente", justificou o presidente da Câmara de Beja, antes do ato de assinatura do contrato. Paulo Arsénio revelou que este "não é um projeto da câmara", nem sequer figurava no programa eleitoral. "Resulta de uma parceria de gente que não trabalha fechada", concluiu. O autarca acredita que este projeto "vai potenciar o aumento médio de dormidas por noite no concelho de Beja e que possa passar de 1,8 para 2,9 %", rematou.

Paulo Arsénio sustentou que o Parque Fluvial assentará em "cinco R's decisivos" - Recreio, Repouso, Restauração, Ruralidade e Redescoberta -, sintetizando que o mesmo será "inovador e ambientalmente sustentável".

Ceia da Silva, presidente da Turismo do Alentejo, recordou que o Alentejo cresceu 20% em proveitos - o que significou a maior subida em Portugal -, enalteceu a importância do Programa Valorizar para o interior e deixou um pedido ao primeiro-ministro: "este projeto não pode parar em junho, tem que continuar. É preciso aproveitar a valorização do Interior", justificou.

Por seu turno, a secretária de Estado do Turismo começou por recordar os valores que o turismo registou em 2017, contribuindo "de forma muito importante para o recorde histórico de baixa do desemprego de 17% em 2014, para os atuais 7,9%".

Sobre a importância do projeto a ser criado em Beja, nomeadamente no que diz respeito à valorização da região, Ana Mendes Godinho justificou que "o turista procura o que é autêntico e genuíno" e que "é um luxo estar no Alentejo".

Sobre o Programa Valorizar, a governante revelou que este tem um orçamento de 60 milhões de euros e que "é um sucesso que está a criar um problema de gestão", acrescentando que o mesmo recebeu 600 candidaturas, 318 das quais foram aprovadas, num orçamento de 75,4 milhões de euros.