Pastores da Serra da Estrela desceram ao Alentejo para fazer a tosquia manual

A Rota dos Pastores e da Transumância é dos atrativos da feira, que também foi recreado pela Associação de Criadores de Ovinos do Sul e pelo Festival Terras sem Sombra, como forma de promoção da Ovibeja.

Carregados com as suas mantas de lã, dezena e meia de pastores de três freguesias do distrito da Guarda, onde a pastorícia dos rebanhos de ovelhas Bordalheira/Serra da Estrela e Jarmelista e da Cabra Serrana, rumaram a Beja e são a grande atração do último dia do certame.

Corujeira/Trinta, Fernão Joanes e Videmonte, são pequenas aldeias nas fraldas da Serra da Estrela onde a base da subsistência das populações é o negócio de ovinos, que vai da criação ao pastoreio e à venda.

Dois dos pastores presentes demonstraram como se tosquia uma ovelha com uma tesoura manual. José Caril, 88 anos, lembrou os tempos em que em abril e maio "vinha da Guarda para o Alentejo tosquiar os ovinos e depois regressava à terra para fazer a campanha do nosso gado". Carregados com a mantas de lã ao ombro, José "diz que no Inverno abrigam e no verão servem de assento nas encostas da serra".

Em plena Ovibeja, Afonso Proença, um dos responsáveis do grupo de pastores contou ao JN que "participa em eventos na região e outros da mesma, para manter a tradição da pastorícia, porque os pastores são cada vez menos", justificando que "há sempre um diálogo para comprar e vender", justificou.

Afonso refere que "para manter os pastores e os rebanhos, há já freguesias que estão a subsidiar os pastores para aumentar a criação de rebanhos e o aparecimento de gente nova no sector", concluiu.

Manuel Joaquim, um pastor com 60 anos, referiu que é "pastor desde os 10 anos". "Comecei com o meu pai e já tenho a ajuda do meu filho. Se vale a pena? Os empregos são assim à moda da porra", justifica. Fazendo uma comparação entre os ovinos que pastoreia na serra e os do Alentejo, sustenta que "são animais com características e produções muito diferentes", justificando que como a feita à Ovibeja "são importantes para trocas de conhecimentos", rematou.