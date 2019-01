Polícia aposentado condenado a sete anos por peculato e outros crimes

Teixeira Correia Hoje às 15:49 Facebook

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) aposentado, adstrito à Esquadra de Moura do Comando Distrital de Beja, foi esta sexta-feira condenado a sete anos de prisão por dois crimes de peculato, um de falsificação de documento e um de detenção de arma proibida.

Vai ficar em liberdade já que o presidente do Coletivo de Juízes, aplicou em cúmulo jurídico três anos e seis meses de prisão, suspensa pelo mesmo período. O ex-agente foi ainda absolvido de dois crimes de peculato. Todas as armas que lhe foram apreendidas são perdidas a favor do Estado, sendo entregues à PSP para serem destruídas.

António Monteiro, 60 anos, apoderou-se de duas espingardas e duas pistolas que lhe tinham sido entregues na esquadra por portadores ou familiares dos mesmos que as quiseram entregar para abate, mas que fez suas.

Em fase de julgamento, o arguido tinha justificou a sua conduta perante o Coletivo, presidido pelo juiz Vítor Maneta que como era colecionador de armas, em vez de rececionaram as armas dos cidadãos, "era prática dos colegas e dos superiores oferecerem se as queria comprar. Houve algumas oferecidas pelas pessoas", rematou. António Monteiro sustentou que tal prática "era uma situação normal. Ninguém se opunha a isso", apontando colegas e superiores, como autores do mesmo comportamento.

O caso foi investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, pode atingir superiores hierárquicos da PSP, já que o procurador-adjunto mandou extrair certidões para instaurar procedimento criminal tendentes a "apurar" a eventual prática do "crime de denegação de justiça e prevaricação", pelo possível encobrimento interno dos factos de que o agente era suspeitos.