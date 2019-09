Praga de piolho do pombo fecha Serviço Observação do Hospital de Beja

Teixeira Correia Ontem às 23:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma praga de piolho do pombo obrigou ao fecho da sala do Serviço de Observação (SO) do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

A praga foi detetada cerca das 19 horas desta segunda-feira. O Serviço de Observação (SO) foi encerrado e desparasitado e os doentes foram internados em outros serviços daquela unidade hospitalar.

O Gabinete de Relações Públicas da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), onde o hospital está integrado, confirmou o encerramento do serviço, face a "uma praga piolhos de pombos", por um período de 12, "pondo em prática de mediato a desinfestação."

O Serviço de Observação do Hospital de Beja tem cinco camas e três macas. É o espaço intermédio entre a alta e o internamento de um doente.

Os outros serviços que se situam no rés-do-chão, na ala norte daquela unidade hospitalar, não foram afetados estando funcionar com normalidade, como é o caso do Serviço de Urgência.

O Hospital José Joaquim Fernandes está situado numa zona de Beja com uma grande concentração de pombos-domésticos. O edifício denominado de Torre, no Bairro da Força Aérea, que dista cerca de 200 metros daquela unidade hospitalar, está infestado daqueles pássaros.