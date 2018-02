Rixa à porta de bar faz cinco feridos com armas brancas em Beja

Teixeira Correia Hoje às 13:16 Facebook

Cinco homens, com idades entre os 20 e os 28 anos, ficaram feridos na sequência de uma rixa que ocorreu cerca das 8.30 horas, este domingo, junto ao bar "Pub Sports, em Beja.

Os cinco envolvidos na rixa foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja, estando dois em estado considerado grave. Um dos indivíduos recusou receber assistência e abandonou o hospital, estando a ser procurado pela Polícia. Segundo o JN apurou, três dos feridos, os mais jovens, residem em Beja e os outros dois são do Algarve.

Por motivos que estão a ser investigados pela PSP, a rixa terá começado no interior do estabelecimento, tendo-se depois propagado ao exterior. Foi, depois, num terreno que dá acesso ao parque de estacionamento que a contenda e as agressões ocorreram.

Uma testemunha disse ao Lidador Notícias que se tratou de "uma verdadeira batalha campal". Uma bombeira foi agredida a pontapé.

Os quatro indivíduos continuam no Serviço de Urgência do Hospital de Beja, enquanto que a bombeira já teve alta.

O bar, que tem licença para funcionar 24 horas, fica situado na sede de um dos clubes mais populares da cidade, o Despertar Sporting Clube (DSC), mas está concessionado, não tendo a agremiação nada a ver com a exploração do estabelecimento, cuja localização é fronteiro aos Campus Universitário. Fonte ligada ao emblema bejense referiu que "o clube é alheio à situação. O concessionário paga a renda e é autónomo na exploração do bar", concluiu.

No socorro às vítimas e identificação dos autores da rixa, estiveram 10 operacionais dos Bombeiros de Beja, a VMER do Hospital e Polícia de Segurança Pública. A Esquadra de Investigação Criminal (EIC) do Comando de Beja da PSP foi chamada para assumir a investigação do caso.