Sporting "desviado" para Terminal Aeroportuário de Beja no regresso de Nova Iorque

Teixeira Correia Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal, vai aterrar na próxima quinta-feira, 25 de julho, pelas 11.30 horas, no Terminal Civil Aeroportuário de Beja (TCBeja), no regresso de Nova Iorque, onde defronta o campeão europeu, o Liverpool Futebol Clube.

Segundo apurou o Lidador Notícias, a equipa leonina viaja na segunda-feira para os Estados Unidos da América, do Aeroporto de Lisboa em voo charter e as limitações que a infraestrutura aeroportuária da capital tem, levaram a que o voo de regresso tivesse sido "desviado" para Beja.

A viagem do TCBeja para Lisboa será feita no autocarro do clube que virá propositadamente à capital baixo-alentejana para transportar a equipa, que joga na quarta-feira (1 hora de quinta-feira em Portugal) no Yankee Stadium, estádio construído em 2009, no bairro do Bronx, em Nova Iorque.

Esta será a segunda vez que o TCBeja é utilizado por uma equipa de futebol, depois de no passado dia 7, o Birmingham City, equipa da segunda divisão de Inglaterra, ter aterrado no local para iniciar o estágio que realizou em Tróia. A equipa britânica voltou a utilizar o Terminal no dia 14, para o seu regresso a Birmingham.

Recorde-se quando da final da Champios League, em Lisboa, no jogo que opôs os rivais de Madrid, o Real e o Atlético, disputado no dia 25 de maio de 2014, o Terminal foi utilizado como estacionamento de aeronaves, de voos charters e privados. Despois de aterrem no Aeroporto Humberto Delgado e terem largado os passageiros, rumaram a Beja, onde depois de concluída a partida, fizeram o voo em sentido inverso.

O Terminal Civil utiliza as pistas da Base Aérea 11, as únicas aptas para em Portugal Continental receberem o A380, que a Hy Fly, proprietária da aeronave, já utilizou por diversas vezes, tendo feito a sua estreia há quase um ano, pisando solo alentejano em 23 de julho de 2018, perante uma multidão de curiosos que provocou enormes engarrafamentos de trânsito até à cidade de Beja..