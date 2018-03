Temporal causa ferido grave e motiva evacuação do IEFP em Beja

Teixeira Correia Hoje às 13:41 Facebook

O vendaval que se abateu na manhã desta quinta-feira sobre Beja provocou um ferido grave e motivou a evacuação do espaço do 43º Campeonato Nacional das Profissões, em Beja.

O acidente ocorreu numa tenda de apoio à tenda principal onde decorriam os concursos de cozinha. Ao que foi possível apurar, a vítima é uma voluntária, de 37 anos, que foi transportada para o Hospital de Beja. Por precaução, foi evacuado todo espaço onde funciona o IEFP, a Quinta de Santo António, na EN 260, a cerca de oito quilómetros de Beja, na ligação a Serpa-Espanha.

No espaço, onde funciona o Serviço de Formação Profissional de Beja do IEFP, estavam mais de mil pessoas, entre concorrentes, voluntários, jurados, público e muitas crianças com menos de 12 anos, de diversas escolas do distrito que participavam no edifício principal numa mostra de profissões, o 43º Campeonato Nacional das Profissões, "SkillPortugal-Alentejo 2018".

Fonte dos bombeiros de Beja revelou ao "Jornal de Notícias" que "estava uma equipa de prevenção com seis operacionais e três viaturas e foram eles que rapidamente assistiram a vítima e a transportaram para o hospital, procedendo também à evacuação do espaço em segurança".

O concurso, que decorria desde segunda-feira, terminaria na tarde desta quinta-feira, mais foi suspenso devido ao mau tempo ao fim da manhã.

De acordo com os dados divulgados no início da competição pelo Gabinete de Comunicação da Direção Regional do Alentejo do IEFP, "ao longo de quatro dias, 380 jovens altamente qualificados competem entre si, em 40 profissões, transformando Beja na Capital das Competências".

Os Campeonatos Nacionais têm lugar de dois em dois anos e reúnem os classificados com as melhores pontuações na fase de pré-seleção, que disputam entre si o título de campeão nacional em cada profissão.

Os campeões da fase nacional candidatam-se, assim a uma participação nos Campeonatos Europeus e Mundial das Profissões, organizados, respetivamente, pela WorldSkills Europe e pela WorldSkills International.