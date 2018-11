Trator capotou e arrastou ligeiro de passageiros em Beja

Teixeira Correia Hoje às 12:54 Facebook

Twitter

Um trator de grande porte saiu da estrada, capotou e arrastou consigo um ligeiro de passageiros que fazia uma ultrapassagem, esta sexta-feira, na Estrada Nacional (EN) 260, junto a Beja.

De acordo com os dados apurados no local pelo JN, o acidente ocorreu cerca das 09.10 horas, quando o trator, que puxava um atrelado - um varejador mecânico de azeitona com duas rodas - foi à berma do lado direito, invadiu depois a via contrária e capotou lateralmente. Terá sido o atrelado que evitou que a máquina agrícola não tivesse virado sobre a capota e deixado o condutor encarcerado.

Atrás do trator seguia um veículo ligeiro de passageiros, cujo condutor terá pensado que o trator ia encostar na berma e iniciou a ultrapassagem, quando foi abalroado pelo veículo agrícola do lado direito e foi "obrigado" a invadir a via contrária e a entrar numa valeta. No local do embate entre as viaturas a EN260 apresenta um traço contínuo que separa as duas vias.

Segundo apurou o JN, o trator terá sido adquirido há cerca de três meses numa empresa local de venda de máquinas agrícolas, situada a pouco mais de dois quilómetros do local do despiste.

Os dois condutores saíram ilesos do acidente, a um quilómetro e meio da saída de Beja, em direção a Serpa/ Espanha,

Foi chamada uma retroescavadora que depois de desengatar o atrelado colocou o trator em posição de poder circular, tendo sido levado por um reboque.

No local esteve uma patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR de Beja, para tomar conta da ocorrência. A EN 260 esteve sempre livre nos dois sentidos.