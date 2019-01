Um bolo-rei de 42 metros, maior que a Torre de Menagem do Castelo de Beja

Teixeira Correia Hoje às 18:19 Facebook

O desafio da Câmara de Beja passava por fazer um bolo-rei do tamanho da Torre de Menagem do Castelo da cidade, que tem 40 metros. A Pastelaria Luiz da Rocha, com 125 anos de existência, juntou mais dois metros - dois é o número de anos que demorou a fazer o bolo para a comunidade.

Ao longo de 12 horas, muitos dos 40 funcionários da pastelaria ajudaram na confeção do bolo. Foi feito em 72 troços, com pouco mais de dois quilos cada um, fazendo com que a delícia ficasse com um total de 150 quilos.

O facto de o Dia de Reis se celebrar no próximo domingo levou a Câmara de Beja a antecipar o bolo-rei para a tarde desta sexta-feira e muitos foram os cidadãos e crianças dos infantários que marcaram presença na Praça da República, onde antes e depois do bolo houve baile popular.

Este é o segundo ano que a autarquia promove esta iniciativa e o presidente, Paulo Arsénio, justificou que "ainda não se pode considerar uma tradição, mas quero acima de tudo celebrar uma data e mostrar que temos na cidade uma empresa que é das melhores no país na arte da doçaria", rematou.

Por seu turno, António Leandro, o responsável da Cooperativa Trabalhadores Unidos, empresa proprietária da Pastelaria Luiz da Rocha, justificou que "o bolo-rei é um dos nossos cartões-de-visita e especialidade e importar recordar que estamos cá, vivos e de boa saúde, além de respondermos sempre presente às solicitações da autarquia", concluiu.

Na confeção dos 42 metros e 150 quilos de bolo entraram: 45 kgs de farinha, 12 kgs de açúcar, 12 kgs de manteiga, 42 kgs de fruta calda, 8 garrafas vinho do porto, 10 litros leite, 140 ovos, 9 kgs fermento, 1,5 kgs de passas de uva, 1,5 kgs de sultanas, 1 kg de pinhão, 1 kg de nozes e 1,5 kgs de caju.

Quem sabe se para o ano o desafio da autarquia ao Luiz da Rocha, não passa por fazer um bolo do tamanho da praça nobre da cidade, que tem quase o dobre do cumprimento do deste ano, ou não estivéssemos num ano, 2020, com uma numeração engraçada, que tem dado azo a muitos programas de apoio tanto governamentais como comunitários.