Um morto e três feridos num incêndio em Beja

Um morto e três feridos resultaram de um violento incêndio urbano ocorrido este sábado em Beja, num prédio de três andares localizado na Rua de Lisboa, a artéria que faz a ligação do centro histórico da cidade, para a saída em direção a Lisboa.

A vítima mortal é André Rebelo, tinha cerca de 30 anos e residia sozinho, num apartamento arrendado, no primeiro andar. Era natural de Braga e trabalhava há pouco tempo no Estabelecimento Prisional de Beja como enfermeiro.

Um casal (ele com 25, ela com 29 anos) foi transportado para o Hospital de Beja, por inalação de fumo, assim como um bombeiro de 28 anos.

O alerta para o incêndio foi dado às 5.55 horas e ocorreu num edifício conhecido como "Apartamentos Lara", construído nos anos 60, que teve que ser evacuado devido à intensidade do fogo.

As causas do incêndio ainda estão a ser apuradas, mas quando os bombeiros entraram no apartamento, onde rebentaram as chamas, encontraram um corpo totalmente carbonizado.

Pedro Barahona, comandante dos Bombeiros de Beja, disse que "a estrutura do prédio foi muito atingida e deve ficar inabitável. Vai ser feita uma vistoria", rematou.

No combate às chamas estiveram duas dezenas de operacionais dos bombeiros de Beja, PSP, VMER de Beja Proteção Civil Nacional e Municipal.