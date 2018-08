Vinte árvores caíram no espaço de uma hora em Beja

Ontem às 21:53 Facebook

Mais de 20 árvores caíram, esta tarde de sábado, em vários concelhos do distrito de Beja, sem provocar feridos, mas com duas viaturas danificadas em Serpa, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que as quedas de árvores aconteceram, entre as 17.45 e as 18.42 horas, nos concelhos de Ourique, Serpa, Moura, Vidigueira, Cuba e Ferreira do Alentejo, na sequência de um período "de chuva e ventos fortes".

Segundo o CDOS, os únicos danos resultantes destas ocorrências aconteceram na cidade de Serpa, onde a árvore que caiu - alerta foi dado às 18.40 horas - "danificou duas viaturas e um poste da EDP".

Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Beja da GNR confirmou que "foram danificados dois veículos automóveis junto ao Largo Condes de Ficalho", em Serpa, devido "à queda de uma árvore de grande porte".

O CDOS assinalou também que "o maior número de quedas de árvores, cerca de 20", aconteceu na zona de Pedrógão, no concelho de Vidigueira.

Para o total destas ocorrências no distrito, foram mobilizados cerca de 30 operacionais, apoiados por mais de uma dezena de viaturas, dos bombeiros, GNR e EDP.