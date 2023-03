Jovem mulher ferida com gravidade em colisão de carro com camião no IP2

Uma jovem mulher sofreu ferimentos graves na sequência de uma colisão frontal entre um ligeiro e um pesado de mercadorias, ao início desta tarde, no IP2, em Beja.

O choque entre um camião e um carro causou três feridos, esta quinta-feira à tarde, na freguesia de Albernoa e Trindade, em Beja. A condutora do ligeiro, de 24 anos, sofreu ferimentos considerados graves, nomeadamente fraturas. Segundo fonte dos Bombeiros de Beja, foi transportada num estado considerado "estável" para o hospital de Beja. Os dois homens, que viajavam no pesado de mercadorias, sofreram ferimentos leves e também foram assistidos na mesma unidade hospitalar.

A mulher ficou encarcerada e teve de ser retirada da viatura pelos bombeiros. Na sequência do choque, que deixou o carro praticamente destruído, o camião tombou na via.

O acidente ocorreu cerca das 12.10 horas desta quinta-feira, no sentido Sul-Norte do IP2, perto de Trindade, na freguesia de Albernoa e Trindade. A estrada esteve cortada para assistência às vítimas, tendo reaberto entretanto no sentido Norte-Sul. Cerca das 14.30 horas, os bombeiros procediam ainda a trabalhos de limpeza da via.

O acidente mobilizou meios dos Bombeiros de Beja, dos voluntários de Castro Verde e da GNR, além de duas ambulâncias do INEM, uma de Suporte Básico de Vida (SIV) e outra de Emergência Médica e Reanimação (VMER).