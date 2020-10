Lar de Beja com mais nove casos positivos

JN Hoje às 13:30 Facebook

Há mais nove casos positivos de covid-19 na Mansão de São José, em Beja, elevando para 106 o total de infeções pelo novo coronavírus nesta Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI).

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) informa, este sábado, da existência de mais nove casos de infeção por covid-19 entre utentes e profissionais do Lar de Idosos Mansão de São José, em Beja. Número de infetados sobe de 97 para 106 casos no total.

"Há a registar mais nove casos positivos de entre 11 dos inconclusivos cujos resultados já estão disponíveis (mais quatro utentes e cinco funcionários)", refere em comunicado.

"A ULSBA deslocou à instituição em causa uma Equipa de Saúde, composta por médicos e enfermeiros do Hospital José Joaquim Fernandes e dos Cuidados de Saúde Primários, para avaliar in situ o estado de saúde dos utentes. Avaliação essa feita agora regularmente para acompanhamento da situação e intervenção sempre que necessário", acrescenta.

Assim, num total de 126 testes já realizados, há a registar um total de 87 utentes positivos e 19 funcionários positivos.

Continuam internados três doentes infetados.