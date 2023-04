Líder da Iniciativa Liberal foi à Ovibeja acusar PS de arranjar bodes expiatórios

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) comentou a exoneração de Frederico Pinheiro, adjunto do gabinete do Ministro das Infraestruturas, e acusou o Governo de ter "arranjando mais um bode expiatório, por ser incapaz de assumir as suas responsabilidades", tal como o fez no caso TAP.

Frederico Pinheiro, visado na troca de informações divulgada na comunicação social, na quinta-feira, sobre a polémica na TAP, foi exonerado a 26 de abril, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções.

"Tudo é feito para arranjar pessoas de menor relevância politica para desviar atenções. Cada vez mais o nível de responsabilidade é do topo do Governo, mas ninguém assume responsabilidade, incluindo António Costa", concluiu o líder da IL.

Sobre a investigação à fuga de informação, com a publicação de documentos relativos à TAP, Rui Rocha sustenta que "o PS está à procura de arranjar responsáveis e desviar atenções" do processo. "O PS, o Governo e o presidente da Assembleia da República não podem paralisar o processo, porque a informação que se conhece é de uma gravidade enorme. Não temos nada a que seja Augusto Santos Silva a investigar", rematou.

O presidente da Iniciativa Liberal, que se estreia nas visitas à Ovibeja como o máximo responsável do partido, apoiou o pedido dos agricultores para que o primeiro-ministro demita a Ministra da Agricultura. Rui Rocha foi corrosivo e descreveu Maria do Céu Antunes como "uma nulidade que deve ser demitida", perguntando: "Qual foi o contributo que a ministra deu ao setor? Não foi nenhum", rematou.