Dezenas de crianças no hospital por suspeita de intoxicação alimentar em Beja

Pelo menos 35 crianças e seis adultos, em Beja, foram esta terça-feira para o hospital por suspeita de intoxicação alimentar.

Fontes dos bombeiros confirmam que prestaram auxílio e transportaram algumas das crianças afetadas, apesar de a maioria ter sido levada pelos pais para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Numa primeira informação prestada ao JN, fontes adiantavam que mais de 100 menores tinham sido levados para aquela unidade hospitalar. No entanto, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo emitiu uma declaração, através do gabinete de Imprensa, a confirmar que até ao momento "35 crianças e seis adultos, oriundos de escolas de Beja, e das freguesias de São Matias, Trigaches e Beringe" tinham dado entrada no serviço de Urgência.

O fornecedor das refeições destas escolas terá sido o mesmo, o Centro Social e Comunitário Bairro da Esperança. A ASAE e a Proteção Civil Municipal de Beja estiveram nas instalações do centro.

O vereador da Educação e da Proteção Civil da autarquia de Beja, Arlindo Morais, adiantou que o fornecimento das refeições foi feito a cinco escolas, num total de 188 pratos servidos. Foram recolhidas amostras dos alimentos para análise, sendo que esta quarta-feira, será outra instituição a prestar este serviço nos estabelecimentos escolares.

À saída do hospital, os pais relatam que o principal sintoma da intoxicação alimentar foram vótimos. As crianças estão a ser medicadas por via oral e intravenosa. Depois da triagem e da passagem pela ala da Pediatria, está a ser dada a alta médica aos menores.