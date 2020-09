Mais sete infetados em surto de covid-19 no hospital de Beja: 23 no total

Teixeira Correia Hoje às 21:26 Facebook

O número de profissionais de saúde infetados no surto de covid-19 no bloco operatório do hospital de Beja subiu para 23, confirmou fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Há mais sete médicos testaram positivo à covid-19. A mesma fonte explicou que os 23 infetados são 10 enfermeiros, quatro assistentes operacionais, oito médicos e um técnico. Todos eles estão em isolamento no domicílio, com sintomas ligeiros.

De referir ainda que, até segunda-feira, será feito um rastreio aos profissionais do hospital, com a realização de 300 testes.

Na sexta-feira, a ULSBA revelou que, devido ao surto, já foram adiadas 20 cirurgias programadas, que "serão reagendadas logo que possível", salientando que "se mantém em funcionamento" a atividade cirúrgica de urgência no bloco operatório.

A situação "está a ser monitorizada" pela Unidade de Saúde Pública, pelo Serviço de Saúde Ocupacional e pelo Grupo de Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos e ao abrigo do plano de contingência no âmbito da pandemia de covid-19 da ULSBA.