Mais um drone da Força Aérea a cair na região do Alentejo: é o terceiro

Um drone da Força Aérea Portuguesa operado a partir da Base Aérea 11 caiu, esta quarta-feira, na zona de Beringel, no município de Beja. É a terceira aeronave não tripulada a cair naquela região.

Os bombeiros locais confirmaram o incidente e estão, neste momento, à procura da aeronave, uma das 12 que a Força Aérea adquiriu por 4,5 milhões de euros para vigilância florestal.

O aparelho será semelhante aos que sofreram um acidente idêntico em setembro e outubro de 2020. Da primeira vez, o drone caiu junto à barragem Trigo de Morais, na freguesia do Torrão, concelho de Alcácer do Sal.

Da segunda, despenhou-se numa propriedade agrícola perto de Odivelas, no concelho de Ferreira do Alentejo.