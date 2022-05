Mesquita de Beja foi pequena para acolher celebração do fim do Ramadão 

Teixeira Correia Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de muçulmanos reuniram-se, na manhã desta segunda-feira, no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Beja, para assinalar o Eid al-Fitr, a "celebração do fim do jejum" do Ramadão.

Os fiéis, na sua quase totalidade africanos, trabalhadores rurais nos campos do concelho de Beja e vizinhos, começaram a juntar-se antes das 9 horas da manhã naquele espaço, propriedade da autarquia. A "mesquita" que existe numa das ruas do centro histórico da cidade é pequena para acolher todos os crentes.

Foi uma verdadeira romaria pelas ruas da cidade em direção ao local escolhido para o culto religioso, com quase todos a transportar nas mãos ou debaixo dos braços os tapetes onde iriam rezar. Para os muçulmanos, este dia é considerado feriado e ninguém trabalha.

O Eid al-Fitr, uma celebração religiosa de apenas um dia, marca o fim de um mês de jejum, desde o amanhecer até ao pôr-do-sol.

Nos últimos dois a três anos, o panorama laboral na agricultura mudou muito na região de Beja com a chegada de centenas de cidadãos africanos dos mais diversos países, que foram substituindo as comunidades romenas e ucranianas que estão já em maioria.

Na cidade de Beja, a venda de produtos destinados aos africanos floresceu e já há meia dúzia de estabelecimentos dedicados, alguns dos quais possuem também sistemas de transferência de dinheiro para os seus países de origem.