Mulher morre atropelada no IP2 em Beja

Uma mulher morreu atropelada, ao final da madrugada deste sábado, no IP2, em Beja.

O acidente aconteceu ao quilómetro 363.4 do Itinerário Principal (IP) 2, no sentido sul-norte, entre as localidades de Albernoa e Trindade, na zona da Herdade da Mingorra, concelho de Beja. A vítima, cuja idade não é ainda conhecida, circulava na via quando foi atropelada por automóvel.

Na sequência do acidente, a estrada foi cortada nos dois sentidos, tendo reaberto cerca das 7.45 horas.

Ao local, acorreram os Bombeiros Voluntários de Beja, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Beja e a GNR, com o Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV), num total de sete viaturas e 13 operacionais.