Mulher morre carbonizada após carro embater contra árvore

Uma mulher, de 55 anos, morreu carbonizada, ao início da tarde desta segunda-feira, na sequência do despiste do veículo ligeiro de passageiros que conduzia. Depois de embater numa oliveira, o carro capotou e incendiou-se.

O acidente ocorreu pouco passava das 12 horas na Estrada Nacional (EN) 18, no sentido norte/sul, a pouco mais de dois quilómetros de Beja, na ligação à aldeia de Penedo Gordo.

Por razões desconhecidas, a viatura saiu da estrada e após o violento embate incendiou-se, deixando a mulher, natural de Ervidel, no concelho de Aljustrel, encarcerada, acabando por morrer queimada.

PUB

Quando os operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja (BVBeja) chegaram ao local, o veículo estava totalmente tomado pelas chamas, restando apagar o fogo, nada havendo a fazer para salvar a mulher. Após a viatura arder, deflagrou também, um incêndio numa zona de pasto, junto ao local do acidente.

Cautelosa, fonte dos BVBeja, disse ao JN que "só depois da investigação da GNR terminar os seus trabalhos é que se vai perceber em concreto o que temos no interior do carro. Já assisti a tanta coisa que se pode esperar tudo. Para já será só um ocupante", justificou.

No local do acidente estiveram 21 operacionais dos BVBeja, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR, apoiados por sete viaturas. O trânsito da EN 18, que liga Beja a Ervidel, esteve interrompido nos dois sentidos, enquanto os bombeiros procediam às operações de extinção do incêndio no veículo e no pasto. Agora faz-se de forma alternada uma vez que o corpo da vítima ainda não foi retirado do veículo, aguardando-se no local a presença de militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Beja, só depois o corpo da vítima será transportado para o Gabinete Médico-Legal do Hospital de Beja.