Museu Rainha D. Leonor em Beja encerrado até ao final do mês

Teixeira Correia Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Museu Rainha Dona Leonor, instalado no antigo convento de Nossa Senhora da Conceição, em Beja, vai estar encerrado até ao fim do mês, de forma a permitir a realização de trabalhos preparatórios para o arranque das obras de recuperação e valorização do edifício.

A intervenção, orçada em cerca de 1,5 milhões de euros, é realizada no âmbito da candidatura apresentada ao programa Alentejo 2020, pela Associação Portas do Território (APT) em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA) e a Câmara Municipal de Beja (CMB).



Aquando do anúncio do encerramento, a DRCA esclareceu que o museu reabre ao público a 1 de setembro, "com um regime de visitas acompanhadas, em função dos condicionamentos impostos pelos trabalhos que irão estar em curso" e que se deverão prolongar-se por 18 meses.



Aberto sem qualquer tipo de constrangimentos, está o Núcleo Visigótico do museu, instalado na Igreja de Santo Amaro, junto ao castelo de Beja.



O contrato não foi sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas e as obras deveriam ter começado em janeiro. Só que consórcio das empresas derrotadas no concurso - Vestígios e Lugares (Évora) e Mural da História (Lisboa) - impugnaram judicialmente a decisão da APT na adjudicação à Monumenta, Lda (Algés).