Museu Rainha D. Leonor encerrado para obras

O Museu Rainha D. Leonor encerra temporariamente ao público para serem efetuados trabalhos inerentes à obra de recuperação e valorização do seu edifício sede, o Convento da Conceição, que envolve a reparação de coberturas, caixilharias exteriores, renovação de instalação elétrica e a melhoria das condições de acesso e funcionamento.

Trata-se de uma obra realizada no âmbito da candidatura "Valorização e Conservação do Convento de Nossa Senhora da Conceição-Museu Rainha Dona Leonor, em Beja", apresentada ao Alentejo 2020 pela Associação Portas do Território em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Beja.

Em 21 de outubro de 2021, a direção das Portas do Território tomou a decisão de atribuir a execução da obra, por um valor que ronda os 1,5 milhões de euros, à empresa Monumenta, que um mês depois foi contestado no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Beja, pela empresa Vestígios e Lugares (Évora) e Mural da História (Lisboa). Só recentemente o TAF se pronunciou, tendo considerado que o concurso assinado entre as Portas do Território e a Monumenta estava correto, o que levou a que fosse montado o estaleiro e isolado o edifício com o exterior para o início das obras.

PUB

O Núcleo Visigótico do Museu, instalado na Igreja de Santo Amaro, junto ao Castelo de Beja, vai manter-se aberto sem qualquer alteração ao seu horário normal de funcionamento, de terça-feira a domingo.