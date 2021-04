Novos postos da GNR de Serpa e Barrancos inaugurados esta sexta-feira

Teixeira Correia Hoje às 01:38 Facebook

O Ministro da Administração Interna (MAI) inaugura esta sexta-feira de manhã os novos Postos Territoriais da GNR de Serpa e Barrancos, instalações concluídas há vários meses e que recentemente foram ocupadas pelas subunidades da Guarda.

Eduarda Cabrita inicia o seu périplo às 10 horas em Serpa e, duas horas e meia depois, estará na vila raiana de Barrancos.

As novas instalações resultam de protocolos com respetivas Câmaras Municipais que estiveram envolvidas nas cedências dos espaços há muito desocupados. Em Serpa, trata-se de uma antiga Escola Primária, sendo que em Barrancos o edifício recuperado é do antigo quartel dos bombeiros.

As empreitadas de remodelação dos dois edifícios custaram cerca de um milhão de euros, totalmente cobertos com verbas disponibilizadas pelo Governo, tendo a recuperação da antiga escola em Serpa sido a mais onerosa, com um custo de 710 mil euros.

Os postos de Serpa e Barrancos esperavam, há muitos anos, novos edifícios, já que as anteriores instalações se apresentavam bastante degradadas, tal como as do Comando Territorial de Beja, que ocupa um velho edifício propriedade da Diocese que necessita de obras profundas.

Posto de Mértola no tribunal

Há 10 anos que a GNR funciona nas instalações do Tribunal de Mértola, depois do antigo posto ter sido encerrado por se encontrar em ruínas. Em 2007 a IGAI mandou fechar o edifício, mas ainda continuou a ser utilizado por mais de duas dezenas de militares.

Em outubro de 2008, o Comando Geral da Guarda mandou retirar o esquadrão de cavalaria e distribuiu os cavalos por outros postos do distrito. Jorge Rosa, atual presidente da câmara disponibilizou um terreno com 3.500m2, junto ao Parque Industrial e a colaboração da autarquia na execução do projeto e adoção e soluções técnicas. Para viabilizar a construção da subunidade, a Câmara Municipal de Mértola alterou o Plano Diretor Municipal, mas nada saiu do papel por parte do MAI.