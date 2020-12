Número de casos de covid-19 em Beja voltam a subir

Teixeira Correia Hoje às 18:16 Facebook

O concelho de Beja conheceu nas últimas 24 horas, um agravamento da situação de infetados de covid-19, com a revelação através do relatório diário da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo ULSBA), de 21 novos casos positivos, registando agora 87 infetados. Segundo os dados da ULSBA, entre 11 e 17 de dezembro, o Município registou 46 novos infetados.

O presidente da Câmara Municipal mostrou-se preocupado com esta nova "explosão", mas diz não conhecer os casos e os locais em concreto." Não fui informado pelas autoridades locais de saúde", deixando transparecer que a situação do Município "pode agravar-se e sofrer medidas mais apertadas, com uma nova classificação de risco", concluiu.

Na terça-feira, foi conhecido um novo surto numa IPSS, no seio do Lar de Crianças e Jovens em Risco da Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro, em Beja, que afetou três meninas e quatro funcionários. A instituição tem 33 crianças entre os 6 e os 18 anos oriundas de famílias problemáticas e desestruturadas e 19 funcionárias, tendo fonte da fundação assegurado ao JN que "foram feitos testes e não existem novos casos".

Também uma agremiação desportiva da cidade de Beja se viu a braços com um caso positivo com um futebolista que "arrastou" consigo 32 pessoas, entre atletas e dirigentes, para o isolamento profilático. Em comunicado, o Despertar Sporting Clube informou que "foi detetado um caso positivo no elenco do seu plantel sénior, que se encontra assintomático e a cumprir isolamento", acrescentando o clube bejense que este ano celebra o Centenário que "estão suspensas as atividades nos escalões Seniores e Sub23 por tempo indeterminado", tendo a a situação sido comunicada à Associação de Futebol de Beja, bem às autoridades locais de saúde.

Segundo apurou o JN, o futebolista em causa é um jovem açoriano que fez um teste para poder viajar para a sua terra e acusou positivo para a covid-19. Face à situação, 23 jogadores seniores, 5 sub23 e 4 dirigentes, vão manter-se e isolamento profilático até ao próximo dia 28, estando a aguardar informações da ULSBA para efetuar testes de despistagem da covid-19.

Também na Escola Superior Agrária (ESA) do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) há pelo menos um caso positivo, que está a causar "um forte alarmismo" disse, sob anonimato, um aluno. O JN colocou diversas questões aos Serviços de Comunicação do IPBeja, mas até ao momento não recebeu qualquer resposta.

Para além do caso de Beja, também Vidigueira a situação é muito preocupante, já que no mesmo período de 11 a 17 de dezembro, o Município passou de 6 para 40 infetados. Em Serpa, que já registou 141 casos, a situação teve uma ligeira melhoria, apresentando 3 doentes recuperados, mas conheceu mais uma vítima mortal, sendo agora 12. Nos treze concelhos na área de intervenção da ULSBA, exceto Odemira, existem 331 casos ativos, estando 13 doentes internados em enfermaria e um na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. No total há o registo de 49 mortes, 22 dos quais em Beja e 12 e Serpa.