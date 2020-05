Oito feridos em despiste com carrinha de transporte de trabalhadores em Beja

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Oito pessoas ficaram feridas esta quarta-feira, duas delas com gravidade, na sequência do despiste de uma carrinha ocorrido numa propriedade agrícola que integra uma unidade hoteleira, perto de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Oito pessoas ficaram esta quarta-feira feridas, duas delas com gravidade, na sequência do despiste de uma carrinha ocorrido numa propriedade agrícola que integra uma unidade hoteleira, perto de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte adiantou que os feridos são seis homens e duas mulheres.

Quatro feridos ligeiros e os dois graves foram transportados para o hospital de Beja, enquanto os outros dois feridos ligeiros seguiram para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Castro Verde.

Tratou-se, segundo a fonte da GNR, de um acidente de trabalho, por envolver trabalhadores ao serviço da propriedade agrícola que integra a unidade hoteleira.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o despiste da carrinha de transporte de pessoal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) indicou que o alerta foi dado às 14.25 horas, tendo sido mobilizados bombeiros das corporações de Beja, Ferreira do Alentejo e Castro Verde e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), além da GNR, num total de 20 operacionais, apoiados por 10 viaturas.